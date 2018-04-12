TRABZONSPOR'DA YUSUF YAZICI ŞOKU!
Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Yusuf yazıcı, çift kale maç sırasında sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 29'uncu haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise orta, şut ve taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Yusuf Yazıcı antrenmanı tamamlayamadı.
YUSUF YAZICI SAKATLANDI
Bu arada çift kale maç sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, acılar içinde yerde kaldı. Tedavisinin ardından sekmeye devam eden Yusuf, antrenmanı tamamlayamadı. Genç oyuncunun son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak. Yusuf, dün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine takım arkadaşının basması nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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