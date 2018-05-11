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Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor
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Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor

TRABZONSPOR'DAN ALTINORDU'YA AĞABEY CEVABI: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ RUHUNA YAKIŞMIYOR

Trabzonspor'a yenilen Altınordu sosyal medya hesabından "Takımımız Trabzonspor ağabeylerine mağlup oldu" paylaşımına bordo-mavili kulüp, "Sporun birleştirici ruhuna yakışmıyor" cevabı verdi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor(5/10)1

Antalya'da düzenlenen Türkiye finalleri ilk maçında Trabzonspor U-14 takımı ile Altınordu U-14 takımları karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu, "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmişti.

"TURNUVAYA KATILMA AMACIMIZI ANLAMALARINI BEKLEMİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü ise Altınordu'nun resmi internet sitesinde bulunan maç haberine tepki gösterdi.

Bordo - mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz. Saygılarımızla…" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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