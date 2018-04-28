TRABZONSPOR'DAN AVRUPA İÇİN KRİTİK GALİBİYET
Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Trabzonspor zorlu Antalyaspor deplasmanında istediğini aldı… Bordo mavililer Burak Yılmaz (40) ve Yusuf Yazıcı (62)'nın golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un tek sayısı ise 6.dakikada Emre Güral ile geldi.
TRABZONSPOR 5. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor 5.sırayı korudu. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattına yakınlaşarak 14.sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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