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Trabzonspor'dan Avrupa İçin Kritik Galibiyet
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Trabzonspor'dan Avrupa için kritik galibiyet

TRABZONSPOR'DAN AVRUPA İÇİN KRİTİK GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 28 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Trabzonspor'dan Avrupa İçin Kritik Galibiyet(9/10)5

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Trabzonspor zorlu Antalyaspor deplasmanında istediğini aldı… Bordo mavililer Burak Yılmaz (40) ve Yusuf Yazıcı (62)'nın golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un tek sayısı ise 6.dakikada Emre Güral ile geldi.

TRABZONSPOR 5. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor 5.sırayı korudu. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattına yakınlaşarak 14.sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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