TRABZONSPOR'DAN EDİN VİSCA İLE ANLAŞTI
50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiren Medipol Başakşehir ile Edin Visca transferinde anlaştı.
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi.
Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon ligin sürpriz takımı Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi ayrıca Boşnak futbolcu ile anlaştı.
kaynak:posta
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