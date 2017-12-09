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Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya farklı tarife

TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA'YA FARKLI TARİFE

Süper Lig 15. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşayı 3-0 mağlup etti.

Tarih : 09 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya Farklı Tarife(5/10)1

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikadasında Neumayr'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken top ceza sahası dışının sağ çaprazında Eduok'un önünde kaldı. Eduok'un gelişine vurduğu topu kaleci Onur sağına yatarak kurtardı.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA BURAK YILMAZ SAHNEDE

45+1. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz, Kucka'dan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlendi. Bire birde rakibini geçen Burak, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

Bu golden sonra santra vuruşu yapılmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MUSTAFA AKBAŞ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Mustafa Akbaş sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mustafa'nın yerine Olcay Şahan oyuna dahil oldu.

RODALLEGA SONRADAN GİRİP ATTI

Karşılaşmanın 85. dakikasında N'Doye'nin yerine oyuna dahil olan Rodallega 89. dakikada Olcay'ın pasında topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

BERO SON SÖZ SÖYLEDİ

Mücadelenin 90+1. dakikasında Pereira sağ kanattan taşıdığı topu kale alanı içindeki Bero ile buluşturdu. Matus Bero boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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