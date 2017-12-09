TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA'YA FARKLI TARİFE
Süper Lig 15. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşayı 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın 22. dakikadasında Neumayr'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken top ceza sahası dışının sağ çaprazında Eduok'un önünde kaldı. Eduok'un gelişine vurduğu topu kaleci Onur sağına yatarak kurtardı.
İLK YARININ SON DAKİKASINDA BURAK YILMAZ SAHNEDE
45+1. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz, Kucka'dan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlendi. Bire birde rakibini geçen Burak, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.
Bu golden sonra santra vuruşu yapılmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.
MUSTAFA AKBAŞ OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmanın 62. dakikasında Mustafa Akbaş sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mustafa'nın yerine Olcay Şahan oyuna dahil oldu.
RODALLEGA SONRADAN GİRİP ATTI
Karşılaşmanın 85. dakikasında N'Doye'nin yerine oyuna dahil olan Rodallega 89. dakikada Olcay'ın pasında topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
BERO SON SÖZ SÖYLEDİ
Mücadelenin 90+1. dakikasında Pereira sağ kanattan taşıdığı topu kale alanı içindeki Bero ile buluşturdu. Matus Bero boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rize'de Sıra Dışı Gelenek! Her Yıl Minareyi Yere Yatırıyorlar
- Bakanlık Düğmeye Bastı! Chp'li 6 Belediyeye Daha Müfettiş Gönderildi
- Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
- Atilla Davasında Bilirkişi Konuştu: Yaptırımlarla İlgili Güvence Verdi
- Suudi Arabistan'dan Medyaya Yasak: Trump'ın Kudüs Kararını Yazmayın
EKONOMİ HABERLERİ
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
- Boeing'in Ceo'su Musk'a Meydan Okudu: Mars'a İlk İnsanı Biz Göndereceğiz
- Teknoloji Mağazası Açılışında 'indirim' İzdiham
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
- Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
- Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
- Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
- Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar