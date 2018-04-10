TRABZONSPOR'DAN RIZA ÇALIMBAY YALANLAMASI
Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı ve bazı futbolcuların gönderileceği şeklindeki haberleri yalanladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı iddialarına resmi siteden yanıt verdi.
"BUNLAR SEZON SONU DEĞERLENDİRİLECEK KONULARDIR"
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır. Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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