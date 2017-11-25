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Trabzonsporlu Castillo: Dünya, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i konuşacak

TRABZONSPORLU CASTİLLO: DÜNYA, YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR'İ KONUŞACAK

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Fabian Castillo, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. "Dünya, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü konuşabilir" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 17:10
Puan Ver : Trabzonsporlu Castillo: Dünya, Yusuf Yazıcı Ve Abdülkadir'i Konuşacak(5/10)1

Trabzonspor'da sakatlıktan çıktın sonra Osmanlı maçında sahalara tam anlamıyla dönüş yapan Fabian Castillo, Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle birlike çıkışa geçtiklerini söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Kolombiyalı oyuncu, "Trabzonspor olarak çok kötü günler geçirdik. Rıza hoca geleli kısa bir süre oldu ama işler gidiyor diye düşünüyorum. İlk yarının bitimine 5 maç kaldı 15 puan hedefledik. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefledik" dedi. 'TRABZON'DA MUTLUYUM'

Bordo-Mavili kulüpte çok mutlu olduğunu ifade eden Castillo, "Trabzonspor için henüz yolun başındayım diyebilirim, henüz hiçbir şey yapmadık, başarılı elde etmedik. Bu nedenle daha çok yapacak işimiz var. Ben Trabzon'da çok mutluyum. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulübü" diye konuştu. Puan kaybı yaşandığında en çok futbolcularını etkilediğini de sözlerine ekleyen yıldız oyuncu, "Alınan kötü sonuçların ardından en çok biz acı çekiyoruz. Çünkü olayı bire bir yaşayan bizleriz" dedi.

'DÜNYA, YAZICI VE ÖMÜR'Ü KONUŞACAK'

Hedefinin yeniden Kolombiya Milli Takımı'na seçilmek olduğunu söyleyen Castillo, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için ise övgü dolu ifadeler kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, "İkisi de muhteşem yeteneklere sahip. Avrupa'da çok büyük kariyerler yapabilirler. Dünya futbolundan adlarından söz ettirebilirler. Çok genç olmalarına rağmen sahada gösterdikleri duruş, çok önemli. Hem Yusuf hem de Abdülkadir olgun futbolcular" şeklinde konuştu.Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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