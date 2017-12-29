TRABZONSPORLU EMMANUEL MAS: BOCA JUNİORS'TA OYNAMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Emmanuel Mas Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Manejerime Boca Juniors'ta oynamak istediğimi söyledim" dedi.
Trabzonspor'un sol beki Emmanuel Mas, devre arası transfer döneminde Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'a transfer olmaya çok yakın. Arjantin'e transfer görüşmeleri için giden Mas, transferi hakkında konuştu.
"UMARIM YAPILAN GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANIR"
Arjantin basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Tatil yapmak için Arjantin'e geldim ve umarım Boca ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanır. Menajerime Boca Juniors'ta oynamak istediğimi söyledim. Benim ve ailem için en iyisi bu olacak" sözlerini kullandı.
"KENDİM VE AİLEMİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"
Boca'nın çok önemli bir takım olduğunu belirten Mas, "Menajerime zaten neler hissettiğimi söyledim. Kendim ve ailemin geleceği için çok önemli bir fırsat. Hepimiz Dünya Kupasında olmak istiyoruz. Umarım her şey istediğim gibi olur" dedi.
Trabzonspor'un geçen sezon devre arası transfer döneminde San Lorenzo'dan 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arjantinli sol bek, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 18 maça çıkıp, 1 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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