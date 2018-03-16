TRABZONSPORLU OKAY YOKUŞLU'NUN SERBEST KALMA BEDELİ 7.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Trabzonspor'da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi" dikkat çekti. Sözleşmesini geçtiğimiz sezon yenileyen Yokuşlu, 2020 yılına kadar Bordo-Mavili formayı giyecek. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedelinin şimdiden birçok kulübün iştahını kabarttığı bildirildi.
ABDÜLKADİR OYNAMAYABİLİR
Sakatlığı nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyen 'Yerli Messi' lakaplı Abdülkadir Ömür'ün Yeni Malatya karşılaşmasında da riske edilmek istenmediği ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın genç oyuncuyla bir görüşme yaptığı ve tedavisinin tamamlanmadan oynamasının doğru olmayacağını söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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