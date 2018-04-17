Aym'nin Eski Genel Sekreterine 10 Yıl Hapis!
Suriye Konulu Arap Zirvesi'ne Türkiye'den İlk Tepki!
Barzani 'peşmerge'nin Kerkük'e Döneceği' İddiasına Son Noktayı Koydu
'2 Saat Bedava' Dediler Binlerce Turist Akın Etti
Mucize Kurtuluş! Bu Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar
Şampiyonlar Liginde Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam'ı Mağlup Etti
Sahte Banka Siteleri Kurup Hesapları Boşaltan Çete Çökertildi
Ak Parti'li Yazıcı'dan Kafa Karıştıran 'bedelli' Çıkışı
Bozdağ: Erken Seçimle İlgili Açıklama Yarın Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sonrası Yapılacak
Sivas Kalesi'nin Yamacında 15 Metrelik Çukur Oluştu
Bayern Munih'in Şilili Yıldızı Arturo Vidal Sezonu Kapattı
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'tan Ortak Yayın Çağrısı
Tsk Paylaştı! İşte Teröristlerin Afrin'i Havaya Uçurma Planı
Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan Sevindiren Haber!
Uçaktan Önce 'kapı Arızası' Sonra 'mesai Bitti' Denilerek İndirildiler
Amanoslar'da 5 Ay Süren Operasyonlarda Üst Düzey 29 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Everton A Takım Koçu Ferguson: Cenk Tosun Gerçek Bir Bitirici
Fetö'den Tutuklanmıştı! Mit Tır'ları Kumpasını Aydınlatan Eski İstihbarat Müdürü Serbest Bırakıldı
Coca Cola'dan Dünyada Bir İlk! Şişeler Artık Yenebilecek
Galatasaray İle Başakşehir Pfdk'ya Sevk Edildi

Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan sevindiren haber!

TRABZONSPORLU ONUR KIVRAK'TAN SEVİNDİREN HABER!

Trabzonspor kaptan Onur Kıvrak'ın sakatlığı hakkında, 2 – 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Tarih : 17 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan Sevindiren Haber!(7/10)3

Haber ajanslarının "sezonu kapattı" bilgisi verdiği tecrübeli kalecinin son durumu hakkında bilgi paylaşan Trabzonspor, "2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Osmanlıspor maçının son anlarında sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için maçı sakat sakat tamamlamak zorunda kalmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

"Osmanlıspor'la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak'ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonsporlu  Onur  Kıvrak  Tan  Sevindiren  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER