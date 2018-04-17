Haber ajanslarının "sezonu kapattı" bilgisi verdiği tecrübeli kalecinin son durumu hakkında bilgi paylaşan Trabzonspor, "2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Osmanlıspor maçının son anlarında sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için maçı sakat sakat tamamlamak zorunda kalmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA:

"Osmanlıspor'la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak'ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir."

Kaynak: haberinburada