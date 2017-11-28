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Trabzonsporlu Taraftarlar, Jose Sosa'yı Topa Tuttu: Buraya Gelmeyin

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR, JOSE SOSA'YI TOPA TUTTU: BURAYA GELMEYİN

Trabzonsporlu taraftarlar, Jose Sosa'nın eşinin paylaştığı son fotoğrafa tepki yağdırdı, "Sakatlık bahane, tatil şahane. Gelmeyin Trabzon'a" ifadelerini kullandı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 12:40
Puan Ver : Trabzonsporlu Taraftarlar, Jose Sosa'yı Topa Tuttu: Buraya Gelmeyin(7/10)3

Sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Milano'da çekilen fotoğraflarını 'Asansörde bir sarışın buldum' mesajıyla sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu. Taraftarlar fotoğrafa yorum yağdırırken Sosa'ya büyük tepki gösterdi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Sezon başından beri beklenenden çok uzak bir performans sergileyen ve eleştirilerin hedefi olan Sosa'nın fotoğrafına taraftarların yazdığı mesajlardan bazıları şöyle:

"Sakatlık bahane tatil şahane"

"Sosa'ya haber ver 2-1 yendik umrunda değildir ama"

"Gelmeyin Trabzon'a"

"O sarışına söyle asıl mesleği futbolculuk aldığı parayı hak etsin"

"Biz taraftarlar kahrımızdan öleceğiz öyle kafayı da sarıya boyatmakla bu işler olmuyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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