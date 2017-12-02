Trabzon'da bir motosiklet kontrolden çıktı ve yol kenarında yürümekte olan öğrencilere çarptı. O sırada yoldan geçen Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı yaralılara ilk müdahalede bulunan isim oldu.

Kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı.

YARALILARA İLK MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada