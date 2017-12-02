TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI'DAN İNSANLIK DERSİ
Trabzon'da bir motosiklet kontrolden çıktı ve yol kenarında yürümekte olan öğrencilere çarptı. O sırada yoldan geçen Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı yaralılara ilk müdahalede bulunan isim oldu.
Kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı.
YARALILARA İLK MÜDAHALEDE BULUNDU
Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar