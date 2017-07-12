Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında saat 07.00'de aerobik koşu yapan, saat 11.00'de kondisyon salonunda çalışan Trabzonspor, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

ABDURRAHİM VE N'DOYE DIŞINDA TAM KADRO

Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına kondisyon salonunda çalışan Abdurrahim Dursun ve N'Doye haricinde tüm futbolcular katıldı. Okay Yokuşlu ise sakatlığı nedeniyle kendisine uygulanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça neşeli oldukları gözlendi.

OLCAY SAKATLANDI

Antrenmanda Olcay Şahan, sağ dizinden sakatlık geçirdi. Saha kenarında bir süre tedavisi yapılan futbolcu, çalışmayı tamamlayamadı.

İLK RAKİP MTK

Trabzonspor, Macaristan kampındaki tek hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı tesislerin şartlarının uygun olmaması nedeniyle taraftarların izleyemeyeceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada