Ekonomik ve sportif yönden sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, son 11 yılda borcunu 20 kat arttırdı. Bordo-mavili kulübün, 2008 yılında 38 milyon TL olan borcu, 22 Aralık 2017'de yapılan mali genel kurulda 777 milyon TL olarak açıklamıştı.

Anadolu'dan çıkıp Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcına imza atarak tarih yazan Trabzonspor, son 11 yılda Spor Toto Süper Lig'de mali ve sportif açıdan yaptığı yatırımların karşılığını alamayan kulüpler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bir an önce hedefe ulaşma isteği, oyuncu tercihleri Trabzonspor'un 2007 yılında 38 milyon TL olan borcunu son 11 yılda 20 kat artırarak 777 milyona kadar yükseltti.

NURİ ALBAYRAK 38 MİLYON TL BORÇLA KULÜBÜ DEVRETTİ

18 Aralık 2005'te göreve gelen Trabzonspor'un 14. Başkanı Nuri Albayrak, bordo-mavili kulübe 2 yıl 54 gün başkanlık yaptı. 38 milyon TL borç ile kulübü bırakan Albayrak'tan sonra 2008-2013 yılları arasında 5 yıl 105 gün Sadri Şener kulübü yönetti. Söz konusu dönem içinde bordo-mavili kulübün borcu 190 milyon TL'ye ulaştı. Şener döneminde Karadeniz ekibi Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı müzesine getirirken, şike davası süreci yaşandı. Sadri Şener görevi 26 Mayıs 2013'te yapılan kongre sonrası bıraktı. Sadri Şener sonrası göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde ise borç bire bir arttı. 2 yıl 194 gün görevde kalan Hacıosmanoğlu, seçimleri kaybettiği Aralık 2015'te yapılan kongrede 31 Ekim 2015 itibariyle derneğe bağlı 6 şirketin toplam borcunun 453 milyon 77 bin 976 lira olduğu açıklanmıştı.

DÖVİZ KURU AĞIR MALİYET GETİRDİ

6 Aralık 2015'te göreve gelen Başkan Muharrem Usta, 2 yıl 82 gündür görevde bulunuyor. Muharrem Usta'nın göreve geldiği ilk aylarda Euro 2.83'den işlem görürken, güncel durumda ise Euro 4.65'den işlem görüyor. Dövizde yaşanan artış diğer kulüpleri olduğu gibi Trabzonspor'u da olumsuz yönde etkiledi. 23 Aralık 2017'de yapılan Trabzonspor Mali Genel Kurulunda borç 777 milyon TL olarak açıklanmıştı.

11 YILDA 15 TAKIMLIK TRANSFER YAPILDI

Trabzonspor son 11 yılda 156 oyuncu transferi gerçekleştirdi. 15 takım kurabilecek oyuncu transferine imza atan Karadeniz ekibi söz konusu dönemde 63 yabancı transferine imza attı. Bordo-mavili kulüp, öz varlıklarının ve gelirlerinin önemli kısmını transfer harcamalarına verdi. Trabzonspor, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın başkanlığı dönemlerinde 200 milyon Euro'yu aşan (932 milyon 832 bin) transfer harcamalarına imza attı. Kredilere ve faize giden harcamalar da Trabzonspor'a önemli bir mali yük getirdi.

TAKIM DEĞERİ BUGÜNKÜ BORCU KAPATMIYOR

Trabzonspor'un 2007 yılında olan 38 milyon TL'lik borcu karşısında söz konusu dönemdeki takım değeri ise 60 milyon Euro'ydu. 2008 yılı Ocak ayında ise Euro 1.7079 TL'den işlem görürken, takım değeri ise 90 milyon TL'ye denk geliyordu ve takım değeri mevcut borçları kapatmaya yetiyordu. Bugünkü durumda ise takım değeri mevcut borçları kapatmaya yetmiyor. Açıklanan son borç rakamına göre 777 milyon TL'lık borç karşılığı Euro olarak 166 milyon 591 bin Euro ederken, Avrupa piyasasında ise Trabzonspor'un değeri 66 milyon 250 bin Euro'ya (308 milyon 996 bin TL) denk geliyor.

TRANSFER ODAKLI TAKIM OLDU

Trabzonspor'un son 11 yılına bakıldığında transfer odaklı bir takım görüntüsü sergiledi. Geçmiş yılların aksine bordo-mavili kulüp oyuncu pazarlayan değil, oyuncu ihraç eden bir kulüp haline geldi. Türkiye'nin en büyük altyapı donanımına ve yeteneğine sahip oyuncuları bünyesinde bulundurmasına rağmen, altyapıyla sağlıklı bir akış sağlayamayan üst yapı bugün yaşanan ekonomik dar boğazın en büyük etkenlerinden bir tanesine yol açmış oldu.

SON ÖRNEK TEKKE İLE KARADENİZ

Trabzonspor geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi ürettiği oyuncularla hedeflerini kovalayarak başarılar elde ederken, önemli kazançlar sağladı. Son örnekler ise Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz. İlk olarak Fatih Tekke'yi 7 milyon 500 bin Euro'ya Zenit'e satan Karadeniz ekibi, 2008 yılında ise yine Rusya'nın Rubin Kazan takımına 8 milyon 700 bin Euro'ya Gökdeniz Karadeniz'i gönderdi. Bordo-mavililer söz konusu dönemden sonra yurt dışına bu rakamları geçen oyuncu transferi gerçekleştiremedi.

Kaynak: haberinburada