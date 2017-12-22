TRABZONSPOR'UN BORCU 776 MİLYON 85 BİN 782 LİRA OLARAK AÇIKLANDI
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu 776 milyon 85 bin 782 lira olarak açıkladı.
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili ekibin net borcunu açıkladı.
Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, tüzüğün 12'nci maddesi gereğince 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında başvuran 584 kişinin üyeliğinin kabul edildiğini belirtti. Dava dosyalarının toplamda 150 olduğunu ifade eden Ören, vadeli borçların 418 milyon 815 bin 980 lira, uzun vadeli borçların 529 milyon 605 bin 35 lira, toplam borçların ise 948 milyon 421 bin 15 lira olduğunu vurguladı.
KISA VADEDE ALACAK 172 MİLYON 335 BİN 233 LİRA
Ören, kulübün kısa vadeli alacaklarının 172 milyon 335 bin 233 liraya, net borcunun ise 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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