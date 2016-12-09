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trabzonspor'un borcu açıklandı!

TRABZONSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI!

Trabzonspor Kulübünün net borcunun 559 milyon 308 bin 817 lira olduğu açıklandı. Bordo-mavili kulüpte yarın yapılacak olağan mali genel kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün idari ve mali durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 14:20
Puan Ver : Trabzonspor'un Borcu Açıklandı!(5/10)2


Trabzonspor'un borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurul üyeleriyle birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bordo-mavili kulübün 31 Ekim tarihi itibarıyla olan kısa ve uzun vadeli borçlarına dikkati çekerek, "Kısa vadeli borçlar 370 milyon 548 bin 658, uzun vadeli borçlar 303 milyon 151 bin 497, kısa vadeli varlıklar 114 milyon 391 bin 338, net borç toplamı ise 559 milyon 308 bin 817 liradır. 1 Kasım 2015 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin geliri 327 milyon 179 bin 261, gider toplamı ise 294 milyon 501 bin 983 liradır." diye konuştu.



Gelirlerin giderlerden fazla olduğuna vurgu yapan Ören, "Burada görüldüğü üzere gelirlerimiz giderlerimizden fazladır ancak geçmiş borçlar ve krediler bu dengeyi bozuyor." değerlendirmesinde bulundu. Ören, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri itibarıyla kulübe bin 234 yeni üye kaydının yapıldığını belirterek, denetleme kurulunun daha önceki dönemlerde hazırladığı raporlara göre tüzüğe aykırı olarak fazladan üye yapılan bin 632 kişi için herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini söyledi.



 



kaynak:fanatik








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