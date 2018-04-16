TRABZONSPOR'UN GENÇ YILDIZI ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN TANSİYONU DÜŞTÜ
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, tansiyonunun düşmesinin ardından devre arasında oyundan alındı.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Osmanlıspor ile oynanan deplasman maçında korkuttu.
ABDÜLKADİR'İN YERİNE PEREIRA DAHİL OLDU
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü. Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocuğum Hasta Deyip Polise Silah Doğrulttu! 100 Bin Tl Verin
- Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi
- Ermenistan'da Protestolar Durulmuyor! Göstericiler Parlamentoyu Abluka Altına Aldı
- Polis Yolda Durup Valiye Selam Verdi, Otomobil Çarparak Havaya Savurdu
- Litvanyalı Jurgita Doğum Gününde Müslüman Oldu! İşte Yeni İsmi
EKONOMİ HABERLERİ
- Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
- İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
- Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
- Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
- Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
Bu Haberle İlgili Yorumlar