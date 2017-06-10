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trabzonspor'un gökhan aşkı

TRABZONSPOR'UN GÖKHAN AŞKI

Trabzonspor, bonservisi Beşiktaş'ta olan Gökhan İnler ve Gökhan Töre'yi istiyor

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:24
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Beşiktaş'ta 30 maça çıkmasına rağmen fazla süre alamayan Gökhan İnler ile siyah-beyazlıların sezon başında West Ham'a kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gökhan Töre, Trabzonspor'un radarına girdi. Bordo-mavililer, Olcay Şahan transferinde Beşiktaş'la kurduğu ikili ilişkileri devreye sokarak bu transferleri gerçekleştirmek istiyor. Bu transferlerde Olcay Şahan'ın da eski takım arkadaşlarını ikna etme adına önemli rol oynaması bekleniyor. Takımdaki alternatiflerin artması için bu iki oyuncunun takıma kazandırılmasına onay veren teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden takımdaki yerli oyuncu sayısının da artırılmasını talep etti.



TÖRE

West Ham'la Premier Lig'de 5 maça çıktı. Diz ameliyatı nedeniyle 1 Ekim 2016'dan bu yana sahalardan uzak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor  Un  Gökhan  Aşkı    haber

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