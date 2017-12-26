TRABZONSPOR'UN SLOVAKLARI İNŞAAT İŞİNE GİRDİ
Trabzonspor'un Slovak futbolcuları; Durica, Kucka ve Hubocan, antrenman sonrasında antrenman sahasının yanındaki çalışanlara yardımcı oldu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. İdman sonrasında ise renkli görüntüler yaşandı.
ÇALIŞANLARA YARDIMCI OLDULAR
Bordo-mavili takımın Slovak oyuncuları Durica, Kucka ve Hubocan, antrenman sahasının dışında yer alan inşaat alanının önündeki kumu traktöre yükleyerek çalışanlara yardımcı oldular. Neşeli halleri gözlenen futbolculardan Durica ise direksiyona geçti.
Kaynak: haberinburada
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