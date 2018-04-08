TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU
Son dakika! Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu! Yeni başkanını seçmek için sandığa giden Trabzonspor'da 16 sandıkta kullanılan oyların sayımı 17:00'da başladı. 7. sandık sonunda 870 oya ulaşan Ahmet Ağaoğlu'nun Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olması kesinleşti.
KONGREYE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla 11:45'te başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Genel kurulda oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.
BAŞKANLIK ARALIK'A KADAR
Bordo-mavililerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.
Tutanaklara göre 16 sandıkta toplamda 1690 delege oy kullandı. 7. sandık sonunda Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'un yeni başkanı olması matematiksel olarak kesinleşti.
Kaynak: haberinburada
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