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Trabzonspor'un Yıldızı Dame N'Doye, Galatasaray Maçlarda Göz Dolduruyor

TRABZONSPOR'UN YILDIZI DAME N'DOYE, GALATASARAY MAÇLARDA GÖZ DOLDURUYOR

Trabzonspor'un Senegalli forveti N'Doye, Galatasaray'ı boş geçmiyor. 33 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösterdi.

Tarih : 23 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Trabzonspor'un Yıldızı Dame N'doye, Galatasaray Maçlarda Göz Dolduruyor(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 1 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük kozlarından biri de Dame N'Doye olacak. 33 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çekerken, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı sağlıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 18 maçta forma giyen Senegalli oyuncu, 8 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. bin 8 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol ve 4 asist yaptı.

TRABZONSPOR N'DOYE'UN GOL ATTIĞI MAÇLARI KAZANIYOR

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluklarında forvet hattında görev verdiği N'Doye, zaman zaman sol açık oynayarak takımına katkı sağlamaya çalıştı. Golcü oyuncu bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 , Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiği maçlarda 1'er gol atma başarası gösterdi. N'Doye'nin gol attığı maçlarda ise Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Senegalli oyuncu edilen 12 puana katkı sağladı.

GALATASARAY'I BOŞ GEÇMİYOR

2015-16 sezonunda Trabzonspor'a gelen ve arzulanan performansı bir türlü sergileyemeyip kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutan N'Doye, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösterdi. Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan NDoye, geldiği ilk sezonda çıktığı Galatasaray maçında bordo-mavililer rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017 sezonunda ise Galatasaray ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol atma başarası gösterdi. Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Trabzon'da oynanan maçı ise Trabzonspor 2-0 kazanmıştı. Goller ise N'Doye ve Yusuf Yazıcı'dan gelmişti. 2017-18 sezonunda ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk maçta yine goller N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi.

Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı Galatasaray maçlarını kaybetmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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