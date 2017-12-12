Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Theo Bongonda'nın mutsuz olduğunu ve yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda, yönetime mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.

ŞARTLAR OLUŞURSA TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK

Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin Bongonda ile yollarını ayırması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada