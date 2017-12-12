TRABZONSPOR'UN YILDIZI YÖNETİME BİLDİRDİ, AYRILMAK İSTİYOR
Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Theo Bongonda'nın mutsuz olduğunu ve yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda, yönetime mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.
ŞARTLAR OLUŞURSA TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK
Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin Bongonda ile yollarını ayırması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar