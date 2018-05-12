Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Fatma Alkurt, deniz kazasında kaybettiği eşinden kalan minibüsle 18 yıldır dolmuşçuluk yapıyor. "Ağasar" yöresinin 52 yaşındaki şoför Fatma Ablası 4 çocuğunu dolmuşçuluk yaparak büyüttüğünü söylerken, en büyük hayalinin ise artık 36 yaşına gelen emektar minibüsünü yenilemek olduğunu belirtiyor.

EŞİ DENİZ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2000 yılında Mayıs Yedisi Şenlikleri kapsamında balıkçı teknesi ile denize açılan 38 kişi teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden biri de Fatma Alkurt'un minibüs şoförü olan eşi Osman Alkurt'tu.

4 ÇOCUĞUNU ŞOFÖRLÜK YAPARAK BÜYÜTTÜ

Eşinin ölümünün ardından 4 çocuğu ile tek başına kalan Alkurt, hayata tutunmak için ise eşinden geriye kalan 1982 model minibüsle dolmuşçuluk yapmayı seçti. Bugün 36 yaşında olan minibüsü, o sıkıntılı günlerde şoförlüğü olmamasına rağmen satmayıp, 5 ay içinde ehliyet alarak dolmuşculuğa başlayan Fatma Alkurt, 4 çocuğunu şoförlük yaparak büyüttü. Haftada bir gün köyü Kasımağzı ile ilçe merkezi arasında sefer yapan, diğer günler köydeki acil hastaları hastanelere taşıyan Alkurt, yayla zamanı da yaylalara yük ve yolcu taşıdı.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN 5 AY SONRA EHLİHET KURSUNA YAZILDI

18 yıl boyunca çocuklarına hem analık hemde babalık yaparak eşinden yadigar kalan minibüsle geçimini sağlayan Alkurt, geçen 18 yılı gözyaşları ile anlattı. Alkurt "Eşim deniz kazasında ölünce minibüsünü, 'Hatırası kalsın, onunla gönül eğlendiririm' diyerek satmadım. Eşimi kaybettikten 5 ay sonra ehliyet kursuna yazıldım ve sürücü belgesi aldım. O zamandan bu yana en büyüğü 27, en küçüğü 17 yaşında olan 4 çoğumun geçimini dolmuşçulukla sağlıyorum. O yıllardan bugünlere çok şükür geldik ama minibüsüm 1982 model. Artık yaşlandı. Her şeyi ile ben ilgileniyorum. Şoförlük sadece direksiyon sallamak değil, aracın üzerine çıkıyorsanız, her şeyini bilmek zorundasınız. Lastiği patlasa yenisini takmak zorundasınız. Yolda kalsanız kaputunu açmalısınız. Bu nedenle minibüsü sadece yola sığdırmak yetmiyor" diye konuştu.

YÖREDE DOLMUŞÇULUK YAPAN TEK KADIN

Alkurt, yörede minibüs kullanan ve dolmuşçuluk yapan tek kadın olması nedeniyle insanların kendisini meraklı bakışlarla izlediklerini ve görenlerin de kendisine destek verdiğini belirterek "Aracın üzerine çıktığım ilk yıllarda yakınlarım ve komşularım biraz tedirgin olsalarda zamanla bu duruma hem onlar hem ben alıştım. Köyde herkes tanıyor bir yere gidileceği zaman hemen beni arıyor" şeklinde konuştu.

ARACINI YENİLEMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Aracıyla gittiği her yere yöreye has Ağasar kıyafetleriyle giden Fatma Alkurt, 36 yaşında olan aracını yenilemek için Anneler Günü'nde hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden destek bekliyor.

Kaynak: haberinburada