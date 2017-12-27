Dick Advocaat: Oyuncular Kadar Maaş Alıyorum
Trabzospor Tur Şansını Zora Soktu
Abdullah Avcı: Mağlup Duruma Düşmek Bize Yakışmadı
Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez
Vida Beşiktaş İçin Dinamo Kiev'in Çılgın Teklifini Reddetti
Yeni Malatyaspor Başkanı Ayrılık Kararını Açıkladı
Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi
Zarrab'ın, Bodrum'daki Milyonlarca Euroluk Yatlarına El Konuldu
Erdoğan'ın İstediği Adaya Yapılacak İlk Proje Belli Oldu
Türk Sporcudan Dünyayı Sallayan Rekor!
Galatasaray'da Muhalif Kanat Resmen Çöktü
Egzoz Gazı Emisyon Pulu Ve Ruhsatları 1 Ocak'ta Kaldırılıyor
Malaga, Cenk Gönen'i Göderiyor!
Servetlerine Servet Kattılar! 1 Yılda 1 Trilyon Dolar Daha Kazandılar
İma Grup, Bae İle Anlaştı! Türkiye'ye 5 Milyar Dolarlık Fon Gelecek
Fatih Terim'in Gelişi Şampiyonluk Oranlarını Alt Üst Etti
Tudor İlk Kez Konuştu: Terim Posterlerini Görünce Şaşkına Döndüm
Fatih Terim'den Kaan Ayhan'a: Sözleşme Yenileme, Seni Alayım
İstanbul'un Bütçesi 18 Bakanlığı Geride Bıraktı
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti

Trabzospor tur şansını zora soktu

TRABZOSPOR TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Trabzospor Tur Şansını Zora Soktu(8/10)4

Konyaspor - Trabzonspor maçında kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynandı.

KONYASPOR'UN GOLÜ ALİ ÇAMDALI'DAN GELDİ

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın 66. dakikada kullandığı frikik, direkten döndü.

Konyaspor, ilk maçta avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak rövanşının tarihi, TFF tarafından açıklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzospor  Tur  Şansını  Zora  Soktu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER