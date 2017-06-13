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trafiğe 4 ayda 363 bin 864 araç eklendi

TRAFİĞE 4 AYDA 363 BİN 864 ARAÇ EKLENDİ

Ocak-nisan döneminde 395 bin 815 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 951 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 864 adet arttı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:51
Puan Ver : Trafiğe 4 Ayda 363 Bin 864 Araç Eklendi(9/10)7


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2017'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 20 milyon 350 bin 893'ten 21 milyon 454 bin 288'e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 99 bin 260 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 55 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 13,5 ile motosiklet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlıların oluşturduğu kayıtlara yansıdı.



 



kaynak:milliyet








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