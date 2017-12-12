TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22 MİLYONU AŞTI
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonunda 22 milyonu aştı. Trafikteki araçların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" raporunu açıkladı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 110 bin 743 olarak gerçekleşti. Bu rakamın yüzde 58,8'ni otomobil oluşturdu. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör, yüzde 4,1 ile minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar takip etti.
ÖNCEKİ AYA ORANLA YÜZDE 28 ARTTI
Aynı ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42,6, kamyonette yüzde 46,9, kamyonda yüzde 16,3, traktörde yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, otobüste yüzde 27,5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31,3 azalış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 9,5, otobüste yüzde 6,1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8,1, motosiklette yüzde 21,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Minibüste ise yüzde 1,7 azalma meydana geldi.
TOPLAM ARAÇ SAYISI 22 MİLYONU AŞTI
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kaynak: haberinburada
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