Trafik cezaları 2018'de, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14,47 zamlı olacak. Resmi Gazete'de 11 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

EN DÜŞÜK CEZA 85 LİRA

2018'in en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.

"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 488 lira para cezası kesilecek.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN 942 LİRA CEZA

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar, 2018'de bin 2 lira ceza ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 488 lira ceza verilecek.

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 18 lira ceza ödeyecek.

Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5 bin 191 liralık para cezası, 5 bin 942 liraya yükselecek.

GEÇİCİ BELGE VE PLAKA SÜRESİ BİTENLERE 235 LİRA CEZA

Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar 235 lira para cezasına çarptırılacak.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 488 lira para cezası verilecek. Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 7 bin 623 lira para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN 2 BİN 18 LİRA CEZA ÖDEYECEK

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek.

2018'de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 ve üçüncüsünde 26 bin 692 lira para cezası ödeyecek.

Kaynak: haberinburada