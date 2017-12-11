Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça odaklanırken, yaptığı kazayla ölümün kıyısından dönen Burak Yılmaz da çalışmalara başladı.

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü ve tek başına çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Öte yandan Burak'ın düz koşu yaptığı anlar Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada