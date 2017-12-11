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Trafik kazası geçiren Burak Trabzon'a döndü, çalışmalara başladı

TRAFİK KAZASI GEÇİREN BURAK TRABZON'A DÖNDÜ, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul'da geçirdiği kazanın ardından Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Trafik Kazası Geçiren Burak Trabzon'a Döndü, Çalışmalara Başladı(5/10)1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça odaklanırken, yaptığı kazayla ölümün kıyısından dönen Burak Yılmaz da çalışmalara başladı.

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü ve tek başına çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Öte yandan Burak'ın düz koşu yaptığı anlar Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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