TRAFİK KAZASI GEÇİREN BURAK TRABZON'A DÖNDÜ, ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul'da geçirdiği kazanın ardından Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça odaklanırken, yaptığı kazayla ölümün kıyısından dönen Burak Yılmaz da çalışmalara başladı.
Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü ve tek başına çalıştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Öte yandan Burak'ın düz koşu yaptığı anlar Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin Ve Sisi, Nükleer Santral Anlaşması Konusunda Uzlaştı
- Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye Ve Enerji
- New York'ta Times Meydanı Yakınındaki Otobüs Terminaline Boru Bombalı Saldırı
- Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek Dedi!
- Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
Bu Haberle İlgili Yorumlar