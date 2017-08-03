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Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz
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Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz

TRAFİK KAZASI YAPIP DEĞER KAYBINA UĞRAYAN ARACINIZIN KAYBINIZI ALABİLİRSİNİZ

Trafik kazası yapan aracınızı tamir ettirdiğinizde değeri kayboluyor. Bu değer kaybını çoğu sigortalı ihmal edip almıyor. Oysa hem kasko hem de karşı tarafın sigortasından kaybınızı alabilirsiniz.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz(8/10)4

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini.

2 YIL İÇİNDE BAŞVURUP DEĞER KAYBINI ALABİLİRSİNİZ

Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor.

Ancak sigorta şirketleri bunu ödemeye yanaşmıyorlar. Bu durumda 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunuyor.

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Aracın hasarının tespiti sırasında verilen expertiz raporlarında değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, ödenmediği takdirde ise mahkeme yoluna gidiliyor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor. O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişilere de değer kaybı davası açılabiliyor. Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamirde kaldığı sürede meydana gelen kayıplarda talep edilebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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