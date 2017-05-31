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trafik sigortasına havuz modeli

TRAFİK SİGORTASINA HAVUZ MODELİ

Hazine, tavan fiyat uygulamasından zarar ettikleri için trafik sigortası yapmayan şirketler için ‘havuz' modelini hayata geçiriyor. Hasarlı araç poliçeleri tüm şirketlerin olduğu havuzda biriken fondan karşılanacak

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Trafik Sigortasına Havuz Modeli(5/10)6


Tavan fiyat uygulamasının yarattığı maliyetler yüzünden farklı gerekçeler öne sürüp trafik sigortası yapmayan sigorta şirketleri için Hazine Müsteşarlığı yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre yüksek hasarlı olduğu için firmaya yüksek maliyet yaratan ve şirketin sigorta yapmaya yanaşmadığı poliçeler havuza atılacak. Şirketlerin ağır hasarlı olmasa bile sigortalamak istemedikleri 4. basamaktaki araçlar da bu havuza aktarılabilecek.



ZARARI PAYLAŞACAKLAR

Şirketlerin mevcut poliçelerde Hazine'ye aktardığı fonun bir bölümü bu havuz için kullanılacak. Yüksek hasarlı araçların aktarıldığı havuz yıl sonunda zarar edecek olursa, bu zarar sigorta şirketlerinin pazar payları oranında karşılanacak. Bunun yanında, her poliçeden kesilen yüzde 5 oranındaki Trafik Hizmetleri Geliştirme Payı'nın büyük oranda oluşturulacak havuza aktarılması bekleniyor. Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, TARSİM'de olduğu gibi maliyetin bütün şirketler arasında paylaşılacağı dolayısıyla mağduriyetlerin de ortadan kalkacağını söyledi. Modelin içeriğinin henüz netleşmediğini çünkü şirketlerin bu havuzun içerisinde devlet desteğinin mutlaka olmasını beklediğini dile getiren Uzun, "Şimdi Hazine bu havuza aktaracağı payın yüzde kaç olması gerektiği konusunda taraflarla görüşmeler yapıyor" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trafik  Sigortasına  Havuz  Modeli    haber

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