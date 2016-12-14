Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

trafik sigortasına indirim geliyor

TRAFİK SİGORTASINA İNDİRİM GELİYOR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sigorta primlerinin düşürülmesine yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:39
Puan Ver : Trafik Sigortasına İndirim Geliyor(7/10)6


Hükümet, trafikteki araçlar için zorunlu olarak yapılmasaı gerekli olan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ya da bilinen haliyle Trafik Sigortası primlerinin yanında konut sigortalarının primlerinin düşürülmesi için adım atmaya hazırlanıyor.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiklerini, primlerin düşürülmesine yönelik alınması gereken tedbirler konusunda çalışma ve müzakereler yaptıklarını, bu konuda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Kurulu bilgilendirdiğini söyledi.



"Sigorta primlerinin düşürülmesine ilişkin olarak görüşmeler yapıldığını söylediniz. Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK)'da alınan kararlar dışında yeni bir adım mı atıyorsunuz?" sorusunu Kurtulmuş, "EKK'da alınan kararlar çerçevesinde bu da gündeme gelmiş olan konulardan birisidir. Teferruatını netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" diye yanıtladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trafik  Sigortasına  İndirim  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER