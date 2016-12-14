

Hükümet, trafikteki araçlar için zorunlu olarak yapılmasaı gerekli olan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ya da bilinen haliyle Trafik Sigortası primlerinin yanında konut sigortalarının primlerinin düşürülmesi için adım atmaya hazırlanıyor.







Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiklerini, primlerin düşürülmesine yönelik alınması gereken tedbirler konusunda çalışma ve müzakereler yaptıklarını, bu konuda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Kurulu bilgilendirdiğini söyledi.







"Sigorta primlerinin düşürülmesine ilişkin olarak görüşmeler yapıldığını söylediniz. Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK)'da alınan kararlar dışında yeni bir adım mı atıyorsunuz?" sorusunu Kurtulmuş, "EKK'da alınan kararlar çerçevesinde bu da gündeme gelmiş olan konulardan birisidir. Teferruatını netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" diye yanıtladı.







kaynak:sabah