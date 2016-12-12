Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

trafik sigortasını yüksek fiyattan yapana ceza

TRAFİK SİGORTASINI YÜKSEK FİYATTAN YAPANA CEZA

Hazine Müsteşarlığı müşterilerine ortalama trafik sigortasının üstünde teklif veren sigorta şirketlerine ceza kesmeye başladı. Şirketler böylece fahiş fiyattan kaçınıyor

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:34
Puan Ver : Trafik Sigortasını Yüksek Fiyattan Yapana Ceza(10/10)12


Trafik sigortasında son 1.5 yılda yapılan zamlar bir yandan vatandaşı zorlarken diğer yandan sistemden sorumlu olan Hazine Müsteşarlığı'nın önlemlerini de art arda getiriyor. Sistemden sorumlu bakan olan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in girişimleri ile başta kusurlu sürücüye tazminat ödenmemesini sağlayan yasal değişiklik olmak üzere birçok girişim yapıldı. Son olarak Sigorta Bilgi Merkezi bünyesinde kurulu olan internet sitesi ile vatandaşlar bütün şirketlerden aynı anda teklif alabiliyor.



Poliçesini de kolaylıkla bu sistem üzerinden kesebiliyor. Ancak buna rağmen sigorta şirketleri sistemden haberdar olmayan vatandaşlara bu fiyatların üstünde poliçe keserse bu kez hazine yine devreye giriyor. Diğer yandan bu sistem üzerinde de ya sigorta yapmamak veya fiyatları yükseltmek için ortalamanın çok üstünde fiyat teklifi veren şirketlere ceza kesilmeye başlandı.



KUR VE YARGI KARARI FİYATLARI ARTIRDI



Ancak diğer yandan döviz kurunda meydana gelen artış yedek parça yani tamir masraflarını yükselttiği için sigorta primlerinde tırmanış görüldü. Döviz kurunun yanı sıra Danıştay'ın aldığı bir kararla araçların kaza sonrası tamirinde orijinal parça yerine eşdeğer parça kullanımının önünü açan Hazine düzenlemesini iptal etmesi de sigorta şirketlerinin maliyetlerini ve dolayısıyla primleri artıran etken oldu. Nitekim Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) verilerine göre aralık ayında ortalama trafik sigortası tutarının kasıma göre yüzde 5 yükselerek 628 liraya çıktığı gözlemleniyor.



 



kaynak:ahbr








Etiketler: Trafik  Sigortasını  Yüksek  Fiyattan  Yapana  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER