Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı
Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
Trafikte Canlı Yayın Yaparken, Kendi Ölümünü Çekti!
Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı
Kız Kardeşini Öldürmesiyle Gündeme Gelen Timuroğlu'nun Çetesi Çöktü!
Bu Otobüsü Gören Trafik Işığı Yeşile Dönüyor
Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
Cizre'deki Patlamanın Şiddeti Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Güneşe Ateş Edenlerin Şehrinde Yine Aynı Sıkıntı
Tecrübeli Siyasetçi Cumhurbaşkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı
Başakşehirli Elia'ya İngiltere'den Sürpriz Talip
Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma Mı Diyecektim?
Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
1 Mayıs'ı Fırsat Bilen İstanbullular, Oraya Akın Etti!
3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor

Trafikte canlı yayın yaparken, kendi ölümünü çekti!

TRAFİKTE CANLI YAYIN YAPARKEN, KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÇEKTİ!

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici adam, sosyal medyada canlı yayın açıp arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Trafikte Canlı Yayın Yaparken, Kendi Ölümünü Çekti!(9/10)5

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açarak arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

"BASIYORUM HASAN"

Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Show Tv'nin haberine göre Takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir taksiye çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericinin son sözü "Basıyorum Hasan" oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafikte  Canlı  Yayın  Yaparken  Kendi  Ölümünü  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER