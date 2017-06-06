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trafikte interaktif dönem başlıyor!

TRAFİKTE İNTERAKTİF DÖNEM BAŞLIYOR!

Her gün 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının minimum düzeye indirmek için geliştirilen 'İnreraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi' ile trafikte yeni bir dönem başlayacak.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:02
Puan Ver : Trafikte İnteraktif Dönem Başlıyor!(8/10)9


Her gün 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarının minimum düzeye indirmek için geliştirilen 'İnreraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi' ile trafikte yeni bir dönem başlayacak.  Sistem sayesinde sürücülere yol, hava ve trafik durumuna dair  bilgilerin yanı sıra hız ayarlamalarına  dair uyarılar verilecek.



Türkiye motorlu taşıt kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri. Hal böyle olunca trafik ve trafiğe bağlı kazalar da kaçınılmaz bir hal alıyor. TÜİK verilerine göre sadece geçtiğimiz yıl 186 bin 999'u ölümlü ve yaralanmak olmak üzere yaklaşık 1 milyon 400 bin kaza yaşandı. Rakamların bu denli ürkütücü boyutlara ulaşmaması için alman önlemler elbette var ama Hız Denetleme Sistemi (HDS) ve Trafik Denetleme Sistemi (TDS) maalesef soruna çözüm getiremiyor.



Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre son 11 yılda her gün ortalama 13 kişinin hayatını kaybettiği kazaları minimum düzeye indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yeni geliştirilen  bir uygulamanın protokolü imzalandı. Trafikte yeni bir dönemi başlatacağı belirtilen 'İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi' sayesinde sürücülere yol, hava ve trafik durumuna dair bilgiler verilecek. Aynı zamanda hız ayarlamalarına dair uyarılar verecek sistemin kazaları minimize etmesi bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trafikte  İnteraktif  Dönem  Başlıyor    haber

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