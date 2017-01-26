

Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Başkanlık Sistemi gelince terör bitecek" sözlerine, Şevket Çoruh ironi yaptı. Trafikte sıkışıp, kalan Çoruh, "evet diyeceğim, açın yolları" diyerek var olan durumu ti'ye aldı. Tabii bir sonraki tweet'inde de yanlış anlamaları önlemek için 'şaka yaptığını' açıkladı.



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Amedspor'u ağırladı. 18.00'da başlayan maç 20.00 givi bittiği için Kadıköy'de trafik kitlendi.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç olduğu günler polis birçok yolu kapatıyor. Ancak işyeri ve evi o civarında olanlar trafik çilesine katlanmak zorunda kalıyor.







kaynak:sözcü