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trafikte kalınca: evet diyeceğim açın yolları

TRAFİKTE KALINCA: EVET DİYECEĞİM AÇIN YOLLARI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Amedspor'u ağırladı. 18.00'da başlayan maç 20.00 givi bittiği için Kadıköy'de trafik kitlendi.

Tarih : 26 Ocak 2017, 10:07
Puan Ver : Trafikte Kalınca: Evet Diyeceğim Açın Yolları(7/10)8


Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Başkanlık Sistemi gelince terör bitecek" sözlerine, Şevket Çoruh ironi yaptı. Trafikte sıkışıp, kalan Çoruh, "evet diyeceğim, açın yolları" diyerek var olan durumu ti'ye aldı. Tabii bir sonraki tweet'inde de yanlış anlamaları önlemek için 'şaka yaptığını' açıkladı.



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Amedspor'u ağırladı. 18.00'da başlayan maç 20.00 givi bittiği için Kadıköy'de trafik kitlendi.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç olduğu günler polis birçok yolu kapatıyor. Ancak işyeri ve evi o civarında olanlar trafik çilesine katlanmak zorunda kalıyor.



 



kaynak:sözcü








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