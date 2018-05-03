TRAFİKTE SIKIŞAN OTOMOBİLİN KAPISINA ASLAN DAYANDI
Güney Afrika'da aslanın trafikte sıkışan kadının otomobilinin kapısını dişleriyle açmaya çalıştığı anların görüntüsü büyük ilgi çekti.
Güney Afrika'da çekilen görüntülerde dişleriyle arabanın kapısını açmaya çalışan isyankar bir aslan görüntülendi.
Kocasıyla birlikte yol alan 36 yaşındaki Bronwyn Hattingh tarafından çekilen görüntülerde, Hattingh'in arabanın kapısını açmaya çalışan aslandan korktuğu o anlar izleyenlerin büyük ilgisini çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
- Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
- Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
- Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
- Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
- Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar