Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu
Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın
Başkan Resmen Açıkladı: Cengiz Attıkça Para Gelmeye Devam Ediyor
Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
Ünlü Mafya Lideri İstanbul'da Yakalandı!
Psg'nin Yıldızı Sezonu Kapattı!
Bursaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı
Hediyelerle Kandırdığı Öğrencisi İle Beraber Olan Öğretmen Tutuklandı
Canlı Yayında Olduğunu Unutup Pot Kırdı: Oradan Yardırırız Diyorsun
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Aday Adayı Oldu
Edinson Cavani'den Neymar İtirafı: Evet Sorun Yaşadık
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlere Ait Drone Böyle Düşürüldü
Abd'de Maruldaki Koli Basili Yüzünden 1 Kişi Öldü
İşte Muharrem İnce'nin İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimi Pankartı
Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü
Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti

Trafikte sıkışan otomobilin kapısına aslan dayandı

TRAFİKTE SIKIŞAN OTOMOBİLİN KAPISINA ASLAN DAYANDI

Güney Afrika'da aslanın trafikte sıkışan kadının otomobilinin kapısını dişleriyle açmaya çalıştığı anların görüntüsü büyük ilgi çekti.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı(8/10)4

Güney Afrika'da çekilen görüntülerde dişleriyle arabanın kapısını açmaya çalışan isyankar bir aslan görüntülendi.

Kocasıyla birlikte yol alan 36 yaşındaki Bronwyn Hattingh tarafından çekilen görüntülerde, Hattingh'in arabanın kapısını açmaya çalışan aslandan korktuğu o anlar izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafikte  Sıkışan  Otomobilin  Kapısına  Aslan  Dayandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER