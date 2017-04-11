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trafikteki araç sayısı açıklandı

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI AÇIKLANDI

TÜİK, 2017 Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerinin açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 21 milyon 268 bin 879 oldu

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:39
Puan Ver : Trafikteki Araç Sayısı Açıklandı(5/10)5


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 268 bin 879 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 65 bin 8 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 9,9 ile motosiklet, yüzde 8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



 



kaynak:habertürk








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