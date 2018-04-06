Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
Meryem Uzerli, Yaptırdığı Estetikle Başka Biri Oldu
Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun
Ve İlk Adım Atıldı! Kimyasal Hadım Ceza Kanunu'na Giriyor
4 Akademisyeni Katleden Cani Ve Eşi Böyle Görüntülendi
Yanan Hastanede Tehlike Bitmiyor! Düşen Kaplama Malzemeleri Panik Yarattı
Anket Sonrası Cenk Tosun Çılgınlığı Başladı
Kanser Tedavisi Gören Emekli Polis Başmüfettişi Otoparkta Başına Ateş Edip İntihar Etti
Son Dakika! Dışişleri, Abd İle Yürüttüğü Münbiç Görüşmelerini Askıya Aldı
Liseli Kız Dehşet Saçtı! Önce Kendi Kafasına Sıktı Sonra Öğrencileri Tehdit Etti
İstanbul'da Korkutan Yangın! Aydos Ormanları Cayır Cayır Yanıyor
Borsa İntiharı! Birçok Kişinin Canını Yaktım Deyip Canına Kıydı
Doğu Karadeniz'de Pkk'ya Dev Operasyon! Teröristler Didik Didik Aranıyor
İneğini Satıp Gittiği Japonya'da Hava Yolu Şirketi Kurdu
Tatlıses'ten Oğlunu Askere Gönder Diyen Demet Akalın'a Yanıt Geldi
Savaş Havaya Sıçradı! Siparişler İptal Edilebilir
Şaka Değil Gerçek! Balıklıgöl, 9 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı
Zabıtadan Baskın! Tonlarca Küflenmiş Midye Ele Geçirildi
Trafikteki 'çakar' Terörüne Valilik El Attı: Sökülecek
Metro Trafosunda Yangın: 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Trafikteki 'çakar' terörüne Valilik el attı: Sökülecek

TRAFİKTEKİ 'ÇAKAR' TERÖRÜNE VALİLİK EL ATTI: SÖKÜLECEK

İstanbul Valiliği, Vali Vasip Şahin'in imzasıyla yayımlanan tebligatta, usülsüz çakar lamba kullanan araçlardan bu lambaların söküleceğini duyurdu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Trafikteki 'çakar' Terörüne Valilik El Attı: Sökülecek(6/10)2

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 ilçe kaymakamlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazların söktürülmesini istedi.

"TRAFİK SEYRİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLÜYOR"

Vali Vasip Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141. maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Yoğun araç trafiğine sahip İstanbul'da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının takıldığı ve başta emniyet şeridi ihlalinde bulunularak, trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü, bu hakkı kullanmak durumunda olan ambulans, itfaiye, polis araçları gibi araçların zamanında gidecekleri yere ulaşamamaları sonucunda da yine can ve mal kayıplarına neden olduklarının, vatandaşlardan valiliğe intikal eden şikayetlerden ve yapılan denetimlerden tespit edildiği aktarıldı.

Yazıda, şöyle denildi:

"Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafikteki    Çakar    Terörüne  Valilik  El  Attı  Sökülecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER