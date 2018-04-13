Samsun İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu, yeni açılan yolda traktörün kontrolünü kaybederek savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan müdahalede, Esra Kabakçıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine giden polisler, çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada