Trakya'nın en sakin şehri olan Kırklareli'nin Vize ilçesi dinlenmek isteyenlerin ve emeklilerin uğrak noktası oluyor.

CITTASLOW BİRLİĞİ EN SAKİN ŞEHİR SEÇTİ

İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği tarafından, Türkiye'den 14 üye arasında yer alan Kırklareli'nin Vize ilçesine de "Sakin Şehir" unvanı verildi.

25 ÜLKEDEN 160 KENT BU ÖDÜLÜ ALDI

Kırklareli'nin tarihi ve turistik ilçesi Vize, uluslararası "Cittaslow (Sakin Şehir)" ağına kabul edilerek 25 ülkeden 160 il ve ilçenin almaya hak kazandığı "Sakin Şehir" belgesini aldı.

13 BİN NÜFUSU VAR

Kırklareli'nin ufak ilçelerinden biri olan Vize, doğa ile iç içe olması tarihinin çok eskilere dayanması turistik açıdan da büyük ilgi görüyor. Sakin Şehir unvanını alan Vize'nin, vatandaşlar tarafından ismine layık olarak sakin şehir olduğu ifade ediliyor. 13 bin 100 nüfusa sahip olan ilçenin büyük bir kısmını emekli vatandaşlar oluşturuyor.

"YERİN ALTINDA DA BİR ŞEHİR VAR"

Vize Halk Eğitim Müdürü İsmail Dağlan, ismine layık olan bir sakin şehir olduğunu ifade ederek, "Vize Halk Eğitim Merkezi Müdürüyüm hakikaten ismine layık olduğuna inanıyorum ilçemizin, çok eski bir tarihi vardır. Milattan önce 5 bin hatta 7 binli yıllara dayanan, Traklar'dan itibaren yerleşim yeridir hala daha gerek amfi tiyatrosu diğer çıkan eserleri de hakikaten üstünden daha fazla yerin altında tarihin olduğu bir şehirdesiniz."

"İKİ KİŞİ KONUŞSUN DUYARSINIZ"

"Sakin şehir unvanını alması hak ederek elde ettiği bir unvan olduğunu düşünüyorum. Bazı sakin akşamlarda 300-400 metre ilerideki kişinin konuşmasını duyabilirsiniz bunu abartı olarak kabul etmeyin bizzat ben şahidim. Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi akşamüzeri konuşurken burada garajların yanında duyuyordum. 10 dakikalık 5 dakikalık bir enstantanedir ama yine de bu unvanı hak ettiğini inanıyorum. Emekli kenti olarak adlandırılır, ülkemizin çeşitli yerlerinden çalışan Vizeliler veya da Vize'de görev yapmış başka yerlerden olan arkadaşlarımız gelir Vize'ye yerleşirler daire alırlar ve burada en azından yazları geçirmenin fırsatını elde ederler" dedi."YÜZDE ELLİSİ EMEKLİDİR"

Vize'nin çoğunluğunu emekli vatandaşların oluşturduğunu dile getiren İbrahim Erdemci ise, "Vize'miz güzel Avrupa'nın önemli kentlerinden birisi madalya aldık bu konuda çok eski bir tarihi var başkentlik yapmış bir kentimiz. Vize'nin yüzde 50'si emeklidir. Her şeyi güzel; havası, suyu, insanları güzel cana yakın insanlar misafirperver insanlar Vize'miz çok çok güzel iftihar ediyoruz Vizeli olmaktan" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ'DEN GELDİM VİZE'Yİ ÇOK SEVDİM"

Asıl memleketinin Kayseri olduğunu, eşinin işi nedeniyle Vize'ye yerleştiğini ve Vize'yi çok sevdiğini dile getiren Hanife Şahin ise, "Kayseri'den geldim eşim burada çalışıyor, uygun gördüm güzel sakin bir şehir, çok güzel bir yer" diye konuştu.

"TAM EMEKLİNİN YAŞAYACAĞI YER"

Emekli olduğunu dile getiren Niyazi Özça ise, "Emekli yatağı tam emeklinin yaşayacağı yer, çok çok sakin bir yer Vize'yi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada