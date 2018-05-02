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Tramvayda ayakkabısını çocuğa giydirip yola çorapla devam etti

TRAMVAYDA AYAKKABISINI ÇOCUĞA GİYDİRİP YOLA ÇORAPLA DEVAM ETTİ

Samsun'da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğa giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yola çorapla devam etti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Tramvayda Ayakkabısını Çocuğa Giydirip Yola Çorapla Devam Etti(7/10)3

Samsun'da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.

AYAKKABILARINI ÇOCUĞA GİYDİRDİ, ÇORAPLA YOLUNA DEVAM ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sobhet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti.

OLAY ANI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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