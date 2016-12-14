TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ FUTBOLCUYA 72 MİLYON EURO!
Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'in teknik direktörü Andre Villas-Boas, Chelsea'den eski oyuncusu Oscar için 60 milyon poundlık (Yaklaşık 72 milyon euro) teklif yaptığı öne sürüldü.
Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'in teknik direktörü Andre Villas-Boas, Chelsea'den eski oyuncusu Oscar için 60 milyon poundlık (Yaklaşık 72 milyon euro) teklif yaptığı öne sürüldü.
Daha önce Chelsea'yi çalıştıran Andre Villas-Boas'ın Oscar'ın takımdaki durumunu yakından takip ettiği ve Antonio Conte tarafından yedek kulübesine gönderilen ve forma şansı bulmakta zorluk çeken Oscar'ı mutlaka takımında görmek için böylesine büyük bir teklif yaptığı ifade edildi.
kaynak:spor.haberler
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