Transfer sezonunun başlaması ile birlikte dört büyüklerin gündemine çok sayıda isim girdi. Fenerbahçe Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici'yi renklerine bağlarken, Galatasaray ise Belhanda ve Gomis ile söz kesti. Beşiktaş'ın Vida ısrarı ise sürüyor. İşte bir bakışta dört büyüklerin transfer çalışmalarında öne çıkan isimler ile özellikleri:







Mathieu Valbuena



Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon sahalara çıkması beklenen 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Lyon ile 30 lig maçında 8 gol attı, 5 asist yaptı. Orta sahanın üç bölgesinde de görev yapan oyuncunun en güçlü özellikleri ise duran topları iyi kullanması, kilit pasları ve orta yeteneği. Bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşayan Valbuena'nın hava topları ise eksileri arasında.







Nabil Dirar



Fenerbahçe'nin transferleri arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Monaco ile son sezonunda 18 lig maçında 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Hem sağ açıkta hem de sağ bekte görev yapan oyuncu sık faul yapması ile öne çıkarken, attığı kilit paslar ve hava topu hakimiyeti artıları arasında.







Theo Bongonda



Trabzonspor'a Celta Vigo'dan transfer olan 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 30 La Liga maçında görev yaptı. İlk 11'de sahaya çıktığı 26 maçın 24'ünde sol kanatta görev yapan isim, 2 kez de sağ kanatta sahaya çıktı. Kısa paslarla garanti futbolu seven oyuncu, sıkça yaptığı çalım denemeleri ile dikkat çekiyor.







Younes Belhanda



Geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nice ekibi ile 31 lig maçına çıkan ve 3 gol, 6 asist yapan Belhanda, Galatasaray'a yakın isimler arasında. Hem sol kanatta hem merkez orta saha olarak geçtiğimiz sezon sahaya çıkan isim 2 kez de hücumda forma giydi. Ara pas vermeyi seven, uzaktan şutlarda etkili olan oyuncu, top kaybı sayısındaki azlık ile de öne çıkıyor. Kanat ortaları ise zayıf yanları arasında.







Bafetimbi Gomis



Galatasaray'a transferine bitti gözüyle bakılan Gomis, geçtiğimiz sezon Marsilya ile 31 lig maçında 20 gol atıp, 3 asist yaptı. 23 gole etki ederek takımın en skoreri olan 31 yaşındaki forvet, Fransa liginde maç başına en fazla şut atan ikinci isim. Sık sık ofsayta düşmesi ve geriye çok fazla destek vermemesi ise oyuncunun eksileri arasında yer alıyor.







Domagoj Vida



Beş yıldır Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev yapan 28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 39 maçta görev yaptı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu hava toplarında ve yerden ikili mücadelelerde sergilediği başarı ile öne çıkıyor.







Gustavo Gomez



Beşiktaş hem de Galatasaray ile adı anılan Milanlı oyuncu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi ile Serie A'da 18 maça çıktı. 10 maça stoper, 1 maça ise sağ bek olarak başlayan oyuncu kısa paslarla ve risk almayan oyunu ile dikkat çekiyor. Gomez'in öne çıkan en büyük özelliği ise hava toplarında sergilediği başarı.







J. C. Bahebeck



Beşiktaş'ın Aboubakar'ın transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planı olan 24 yaşındaki oyuncu, hızlı futbolu ile öne çıkıyor. Bonservisi PSG'de olan golcü isim geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Pescara'da 15 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Zaman zaman kanatlarda da görev yapan oyuncu, kontratak futboluna yatkın olması ile öne çıkıyor. Bahebeck'in hücum adamı olmasına rağmen sıkça rakip ataklarını kesmesi artıları arasında yer alırken, sık faul yapması ve bolca orta denemesi yapması eksilerinden.







kaynak:sabah