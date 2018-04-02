TRANSFER PİYASASI ÇILDIRDI, 200 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIR
İngiliz devi Manchester United, Real Madrid'de forma giyen Marco Asensio için 200 milyon euroluk teklif hazırladı.
Manchester United, Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio için kesenin ağzını açtı.
İspanya basınında yer alan habere göre; Manchester United, sezon sonunda Marco Asensio için Real Madrid'e 200 milyon euro ödemeye hazır.
"RONALDO UYARDI"
İspanya'dan Don Balon'un verdiği haberde; Cristiano Ronaldo'nun bu tekliften haberdar olduğu ve Real Madrid'in yöneticilerini uyardığı belirtildi.
CHELSEA DE DEVREDE
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de İspanyol futbolcu için devreye girdiği ve 150 milyon euroluk bir teklif hazırladığı iddia edilmişti. Real Madrid ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Asensio, bu sezon 40 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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