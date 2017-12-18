TRANSFER PİYASASINI ALTÜST EDECEK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Perez'in Neymar'ın babasıyla buluştuğunu ve 250 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.
Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak transfer rekoru kırdığı Neymar'la ilgili Real Madrid iddiaları günden güne artıyor.
İspanya'da yayım yapan Diario Gol isimli internet sitesi, Brezilyalı süperstarı kadrosunda görmeyi çok isteyen başkan Florentino Perez'in Neymar'ın babasıyla buluştuğunu iddia etti.
REAL MADRİD, 250 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Fanatik'in haberine göre; Perez'in yıldız futbolcunun babasıyla yediği akşam yemeğinde ana konunun Neymar'ın Real'e transferi olduğu belirtilirken görüşmede telaffuz edilen meblağ ise dudak uçuklattı.
Buna göre Madrid ekibi, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris kulübüne 250 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Haberde ayrıca Neymar'ın Perez'e Real'e gidebilmek için PSG başkanı Nasser Al- Khelaifi'ye her türlü baskıyı yapma sözü verdiği de yazıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar