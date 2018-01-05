TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI! JEREMY MENEZ, CLUB AMERİCA'DA
Antalyaspor'un sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Jeremy Menez, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu.
Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız futbolcu Jeremy Menez, sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.
ANTALYASPOR'A 250 BİN EURO BONSERVİS KAZANDIRDI
Meksika takımı Club America'ya transfer olan Menez, Antalyaspor'dan alacağı 580 bin Euro'dan vazgeçip kulübe 250 bin Euro da bonservis ücreti kazandırdı.
Jeremy Menez, kırmızı-beyazlı takımda 7 Süper Lig karşılaşması, 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar