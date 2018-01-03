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Transfer sezonunu Beşiktaş açtı! İlk imza geldi

TRANSFER SEZONUNU BEŞİKTAŞ AÇTI! İLK İMZA GELDİ

Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği Domagoj Vida ile 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Transfer Sezonunu Beşiktaş Açtı! İlk İmza Geldi(7/10)3

Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın transfer sürecinin tamamladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklama şöyle:

"Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirmiş ve bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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