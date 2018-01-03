Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği Domagoj Vida ile 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın transfer sürecinin tamamladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklama şöyle:

"Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirmiş ve bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmişti.

Kaynak: haberinburada