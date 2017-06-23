TRANSFERDE ANAHTAR YUSUF ERDOĞAN
Trabzonspor, ayrılmak isteyen Yusuf'u, Visca veya Tolgay transferinde takasta kullanmak amacında
Yusuf Erdoğan geçirdiği 4 sezonun ardından Trabzon'dan ayrılmak istiyor. Futbolcuya Bursaspor'un yanı sıra Anadolu kulüplerinden teklifler var. Ancak Trabzonspor, Yusuf'u Başakşehirli Edin Visca transferinde takas olarak kullanmak istiyor.
Bordo-mavililer, uzun süredir istediği Boşnak yıldızın transferi için Başakşehir yönetimi ile yaptığı görüşmelerde önemli bir yol katetti. Bu transfer gerçekleşmezse rota Beşiktaşlı Tolgay'a çevrilecek.
kaynak:sabah
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