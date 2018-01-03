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Transferde Arda bombası patlıyor

TRANSFERDE ARDA BOMBASI PATLIYOR

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'un transferiyle birlikte Arda Turan'ı da kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Tarih : 03 Ocak 2018, 00:40
Puan Ver : Transferde Arda Bombası Patlıyor(5/10)1

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans'ın haberine göre Arda Turan'ın Everton'a gitmesi söz konusu.

Everton'ın bu transferde istekli olduğu belirtilen haberde Arda için Arsenal seçeneğinin de masada olduğu da ifade edildi. İngiliz ekibinin Arda'nın yüksek maaşı konusunda ise indirim isteyeceği gelen bilgiler arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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