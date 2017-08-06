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Transferde büyük çalım! Lens, İstanbul'a geliyor

TRANSFERDE BÜYÜK ÇALIM! LENS, İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, pazar günü 18:00'de İstanbul'da olacak. Lens, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giymişti.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Transferde Büyük Çalım! Lens, İstanbul'a Geliyor(7/10)3

Pepe ve Negredo gibi dünyaca ünlü yıldızları takımına kazandıran Beşiktaş, bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atarak büyük bir hamla yapıyor.

LENS BİTTİ, İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sunderland'li Jeremain Lens ile prensipte anlaştı. Oyuncu, pazar günü saat 18:00'de İstanbul'da olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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